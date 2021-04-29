Врачи, заступившиеся за Алексея Навального, не знали, что его осматривали гражданские медики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Врачи, требовавшие осмотреть блогера Алексея Навального, который жаловался на свое здоровье, заявили, что не знали о предыдущих обследованиях блогера, проведенных гражданскими медиками. Соответствующее заявление они сделали в разговоре с URA.RU.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Навального уже осмотрели гражданские врачи, когда блогер требовал допустить к нему медиков. Она подчеркнула, что Навального обследовали специалисты высшей квалификации.

Доктор медицинских наук, врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Эрлих в беседе с агентством признался, что знал лишь об осмотре Навального врачами ФСИН. «Когда подписывали, письмо [с требованием допустить врачей к Навальному] мы еще не знали, что его уже осматривали гражданские врачи», — рассказал он.

Это подтвердила кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, глава признанного в России иноагентом профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. «На момент подписания письма, конечно, не было известно [об осмотре Навального гражданскими медиками]», — рассказала она в разговоре с журналистом агентства.

Кандидат медицинских наук, врач кардиолог-терапевт Ярослав Ашихмин заявил URA.RU, что знал о предыдущих осмотрах. «Навальный хотел, чтобы его осмотрели врачи, которым он доверяет», — объяснил Ашихмин.

Четвертый врач, подписавший письмо с требованием допустить к блогеру гражданских медиков, нейрохирург Алексей Кащеев отказался разговаривать с журналистом URA.RU. После начала звонка он бросил трубку.

Глава Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в разговоре с URA.RU высказал мнение, что Навальный спровоцировал скандал вокруг своего здоровья, чтобы привлечь внимание к незаконным митингам 21 апреля. «Кампания со здоровьем Навального организована для его пиара. А после этого его последователи начнут звать людей на [несанкционированные] митинги», — рассказал Данилин.

Ранее Васильева потребовала допустить к Навальному гражданских медиков, сославшись на его критическое состояние. Соответствующее требование подписала она, а также Ашихмин, Эрлих и Кащеев. Однако к тому моменту блогера уже осмотрели гражданские врачи.