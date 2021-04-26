Москалькова: гражданские врачи регулярно посещали Навального

Гражданские врачи регулярно посещали Навального с конца марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Оппозиционера Алексея Навального в период с 24 марта по 20 апреля регулярно посещали гражданские врачи. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена РФ, она лично ознакомилась с результатами обследований врачей. «В материалах представлены анализы, экспертные заключения врачей Владимирской областной клинической больницы, письменные заключения гражданских врачей», — передает ее слова ТАСС.

Москалькова сообщила что в период с 24 марта по 20 апреля 2021 года Навального регулярно посещали и гражданские врачи. В том числе, по словам омбудсмена РФ, его осматривали рентгенолог, нейрохирург, невролог, нефролог, гастроэнтеролог и другие.

Алексей Навальный находится в покровской ИК (Владимирская область) почти три месяца. В колонии Навальный стал жаловаться на сильные боли в ноге и плохую медицинскую помощь. Тем временем во ФСИН России по Владимирской области сообщили, что у него не обнаружены туберкулез и коронавирус, пишет RT. Также Навальный решил подать в суд на ИК из-за того, что ему не дают Коран, пишет «Национальная служба новостей».