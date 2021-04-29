29 апреля 2021
28 апреля 2021

Жителям ХМАО доплатят за работу в майские праздники. Условие

© Служба новостей «URA.RU»
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Работники образования в ХМАО могут получить дополнительные выплаты за работу в нерабочие дни Фото:

Жителям ХМАО могут рассчитывать на увеличенные выплаты за работу с 4 по 7 мая, которые были объявлены выходными днями по решению президента РФ Владимира Путина. На выплаты могут рассчитывать только сотрудники образовательной сферы и с согласия работодателя. Об этом рассказала первый заместитель директора департамента образования и молодежной политики ХМАО Снежана Возняк во время заседания оперативного штаба, передает корреспондент URA.RU.

«В приказе мы рекомендовали всем руководителям образовательных организаций обеспечить дополнительные выплаты всем работникам, которые будут привлечены к работе в период нерабочих дней. Оплата осуществляется в пределах того фонда труда, который имеется в организации», — сказала

При этом губернатор ХМАО Наталья Комарова подчеркнула, что решение остается за работодателем. «В каждом случае решение принимает организация», — сказала Комрова.

Ранее URA.RU писало, что в правительстве ХМАО определились с форматом работы организаций и учреждений во время майских праздников. Согласно документу, органы власти должны самостоятельно определить количество работников, которые необходимы для их функционирования во время каникул.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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