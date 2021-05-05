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В ХМАО врачи нашли связь между смертностью и числом алкомаркетов. Рейтинг

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговые центры. Курган, торговый центр, продукты, тц, винный отдел, алкоголь
Волонтеры-медики обошли 2223 точек продажи алкоголя в ХМАО Фото:

Волонтеры-медики составили рейтинг населенных пунктов ХМАО, в которых находится больше всего точек продажи алкоголя, и соотнесли их с показателями смертности населения. Свои результаты исследования будущие врачи опубликовали в аккаунте в Instagram, передает корреспондент URA.RU.

«В течение двух недель волонтеры-медики по всей Югре собирали информацию о точках продажи алкоголя, сопоставляли их с показателями смертности населения. Всего обошли 2223 точки продажи алкоголя, из них 1 800 точек лицензионных продаж и 379 выявили в ходе рейдов», — сказано в сообщении. URA.RU составило антирейтинг населенных пунктов, где больше всего алкомаркетов. Там же самая высокая смертность на тысячу населения.

  • Октябрьское;
  • Березово;
  • Горноправдинск;
  • Игрим;
  • Новоаганск.

На работу волонтеров отреагировал и директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. «„Чем меньше в городе или районном центре пунктов продажи алкоголя, тем реже в нем умирают“ — основной итог исследования, которое провели волонтеры-медики ХМАО. Крайне любопытно, заставляет задуматься!» — написал Добровольский в своем аккаунте в Instagram.

Ранее URA.RU писало, что глава депздрава ХМАО объявил войну алкобизнесу. Он заявил о желании составить публичный антирейтинг городов ХМАО и сопоставить количество алкомаркетов с численностью населения.

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