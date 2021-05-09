Тюлень с раненым глазом лежал на льдине в поселке Югры Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тюленя на льдине в районе деревни Покур Ханты-Мансийского автономного округа обнаружили местные охотники. Судя по видео, которое они сняли, у животного поврежден глаз.

«Обещанное видео от наших подписчиков, которые запечатлели плывущего тюленя на льдине около деревни Покур. Как заметили на видео подписчики, у тюленя подбит один глаз», — сообщается на странице «ЧП. Н-Вартовск» в Instagram. Авторы видео поспорили, умирает ли тюлень или «просто отдыхает». Как тюлень оказался на льдине в ХМАО, неизвестно. Однако подписчики в комментариях заволновались о жизни млекопитающего и призвали очевидцев обратиться в службы спасения животных и в МЧС.

В апреле в Ленинградской области были спасены детеныши тюленей. В местном Охотнадзоре объяснили, что из-за аномально теплой зимы ластоногих все чаще находят на берегах, передает RT.