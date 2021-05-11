Жители ХМАО запечатлели уже 4 смерча Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители ХМАО активно публикуют и обсуждают видео смерчей, которые порой появляются прямо в городе и достигают нескольких десятков метров. Видео жители ХМАО выкладывают в различных пабликах соцсети «ВКонтакте»

Первый пыльный вихрь в ХМАО был замечен в Сургуте, ещё один — на трассе в районе Куть-Яха. Также смерчи были замечены в Нижневартовске и на автовокзале в Октябрьске. «Смерчи являются показателем наивысшей неустойчивости атмосферы. Это родственные явления грозам, ливневым дождям или граду и шквалистому ветру», — рассказал URA.RU ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

Он добавил, что смерчи часто появляются во второй половине весны из-за разницы в температурах между еще холодной атмосферой и уже активно нагревающейся поверхностью земли. И уточнил, что приближаться к вихрям опасно, так как потоки воздуха поднимают и закручивают лежащие на земле предметы, которые могут навредить человеку.

Ранее URA.RU писало, что синоптики предупредили жителей ХМАО о дождях и грозах. В ХМАО в течение недели ожидается дождливая и ветреная погода, с грозами и порывами ветра до 18 м/с.