7 мая Умар Кремлев (слева) с Евгением Куйвашевым и главой РМК Игорем Алтушкиным посетили боксерский турнир в Екатеринбурге Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев побывал с трехдневным визитом в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба Федерации бокса России. С 7 по 10 мая глава мировой спортивной организации посетил на Урале сразу несколько мероприятий по приглашению свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

В первый день своей поездки Умар Кремлев посетил турнир RCC Boxing Promotions, проходивший в Академии единоборств РМК. «Главным боем боксерского вечера за титул интернационального чемпиона WBO был поединок между Магомедом Курбановым и британцем Лиамом Смитом. По итогу двенадцати очень напряженных и зрелищных раундов победу одержал Магомед Курбанов», — отметили в пресс-службе Федерации бокса России.

8 мая спортивный функционер был приглашен на церемонию возложения цветов к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову. В мероприятии участвовали губернатор Евгений Куйвашев, главнокомандующий ЦВО Александр Лапин и ветераны Великой Отечественной войны. В День Победы 9 мая Умар Кремлев сначала принял участие в церемонии «Память» у мемориала на Широкой речке, посвященной воинам, скончавшимся от ран и болезней в госпиталях Свердловска в годы Великой Отечественной войны. Затем Умар Кремлев побывал на Параде Победы на площади 1905 года. Далее первые лица области и президент Международной ассоциации бокса лично поздравили присутствующих ветеранов.

Умар Кремлев с губернатором Евгением Куйвашевым возложили цветы к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Визит Умара Кремлева в Екатеринбург состоялся по приглашению Евгения Куйвашева Фото: пресс-служба Федерации бокса России

9 мая Умар Кремлев поздравил ветеранов после Парада Победы на площади 1905 года Фото: Анна Майорова © URA.RU