Очевидец: тушение дома в Екатеринбурге затянулось из-за пожарных

Тушением пожара занимались десятки спасателей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ликвидация пожара в восьмиэтажке на улице Шейнкмана в Екатеринбурге затянулась из-за действий спасателей. Пожарные приехали тушить сталинку с неисправной техникой и долго занимались организацией, из-за чего устранение огня началось на час позже. Об этом URA.RU рассказала жительница верхнего этажа дома Оксана.

«Приехали пожарные достаточно быстро, минут за пять. Но потом просто встали: развернули штаб, приехал какой-то командир, разложили бумажки, стали разворачивать технику. Оказалось, что у них не поднимается люлька, не работает подъемный механизм, не включалась вода. За это время полыхнула вся крыша», — сообщила женщина.

По словам Оксаны, маски дыхательных аппаратов, которыми пожарные пользуются в задымленных помещениях, в этот раз оказались неисправными: «Но время уже уходило, [спасатели] начали забегать в дом без масок и тушить так. Им, естественно, становилось плохо, их вытаскивали, приезжали скорые». Женщина вспомнила, что в 1998 году точно так же горела крыша в другом крыле дома, но тогда пожарные справились с огнем быстрее.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области заявили URA.RU, что пожарные приступили к операции незамедлительно. Однако на месте возникли сложности: «У высотной техники не было возможности развернуться. Вблизи домов, в нарушение противопожарных норм, были запаркованы личные транспортные средства жильцов. Чтобы их оттуда убрать, потребовалось время».

Крыша дома на Шейнкмана, 19 загорелась днем 14 мая. По данным МЧС, пострадавших и погибших нет. Прокуратура считает, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем в квартире. Восьмиэтажка 1930-х годов постройки известна в Екатеринбурге как «еврейский дом»: в XX веке в доме проживало множество представителей интеллигенции, многие из которых были семитского происхождения.

Квартира, крыша над которой была охвачена огнем, полностью выгорела Фото: читательница URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU