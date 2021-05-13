Имиджевому проекту мэра Екатеринбурга мешают силовики

Для Алексея Орлова решение конфликта вокруг парка УрГУПС является не предвыборным, а имиджевым проектом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый раунд переговоров по открытию парка вокруг Уральского государственного университета путей сообщения (имиджевый проект мэра Екатеринбурга Алексея Орлова) зашел в тупик. По данным URA.RU, главным препятствием на сегодняшний день является позиция силовиков, настаивающих на соблюдении требований антитеррористической безопасности.

Конфликт вокруг зеленой территории, прилегающей к УрГУПС, развивается с весны 2020 года. Сначала активисты спорили с властями из-за вырубки деревьев в парке. А в апреле 2021-го территорию вуза, включая парк, частично обнесли забором, что также вызвало возмущение со стороны общественников.

Мэрия просит изменить границы охраняемого участка, чтобы отодвинуть забор к самому зданию университета и освободить пространство для прогулок. Но руководство УрГУПС продолжает настаивать: есть согласованный с МВД, Росвградией и ФСБ паспорт антитеррористической защищенности объекта. «В нем установлены нынешние очертания забора. А силовики свою позицию пока не меняют. Последние переговоры, прошедшие в начале мая, ни к чему не привели», — поделился источник агентства в горадминистрации. «Думаю, в любом случае ситуация разрешится», — сказал другой источник URA.RU во властных структурах.

В пресс-службе УрГУПС косвенно подтвердили содержание разговора Орлова с ректором вуза Александром Галкиным 7 мая: «На встрече рассматривались вопросы антитеррористической защищенности территории учебного заведения и сохранение возможности для прогулок горожан в студенческом городке». В пресс-службе мэрии воздержались от комментариев по теме, как и представители Росгвардии и УФСБ. В ГУ МВД по Свердловской области обещали ответить на запрос корреспондента позднее.