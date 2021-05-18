18 мая 2021

В Екатеринбурге впервые заметили редкую птицу из Красной Книги

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожная ситуация в связи с ремонтом моста на улице Блюхера. Екатеринбург, природа урала, шарташский лесопарк, озеро шарташ, егоршинский подход
Скопа любит гнездиться около воды Фото:

Орнитологи считают, что появление в черте города краснокнижного хищника говорит об улучшении экологической обстановки в уральской столице. Скопу — редкого орла — заметили над озером Шарташ, рассказала URA.RU орнитолог, кандидат биологических наук Нина Садыкова.

«Птица кружила над водой, до этого в Екатеринбурге скопу не видели никогда, — сообщила Садыкова. — Сейчас у этих хищников период поиска для гнездования, и есть надежда, что скопа задержится у нас».

Скопа — редкий рыбоядный орел, который охраняется Красной книгой России. Хищные птицы обитают возле водоемов, в болотистой местности, в глухих и труднодоступных лесах. Их появление в пределах урбанизированной территории ученые считают хорошим знаком и признаком оптимизации экологической ситуации в Екатеринбурге. «Значит, наступает примирение городской среды с природой», — заключила Садыкова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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