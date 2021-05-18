В Екатеринбурге впервые заметили редкую птицу из Красной Книги

Скопа любит гнездиться около воды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Орнитологи считают, что появление в черте города краснокнижного хищника говорит об улучшении экологической обстановки в уральской столице. Скопу — редкого орла — заметили над озером Шарташ, рассказала URA.RU орнитолог, кандидат биологических наук Нина Садыкова.

«Птица кружила над водой, до этого в Екатеринбурге скопу не видели никогда, — сообщила Садыкова. — Сейчас у этих хищников период поиска для гнездования, и есть надежда, что скопа задержится у нас».

Скопа — редкий рыбоядный орел, который охраняется Красной книгой России. Хищные птицы обитают возле водоемов, в болотистой местности, в глухих и труднодоступных лесах. Их появление в пределах урбанизированной территории ученые считают хорошим знаком и признаком оптимизации экологической ситуации в Екатеринбурге. «Значит, наступает примирение городской среды с природой», — заключила Садыкова.