Судья в Пермском крае, оправдавшая насильника, лишилась мантии

Судья лишилась мантии за игнорирование законодательства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Судья Добрянского районного суда (пермский край) Алевтина Тарабасова лишилась мантии. Решение вынесла квалификационная коллегия судей Прикамья, сообщается на сайте краевого суда. Уточняется, что судью лишили мантии «за грубые нарушения и игнорирование норм процессуального законодательства, недобросовестное исполнение профессиональных обязанностей».

«В соответствии со статьей 12.1 закона „О статусе судей в РФ“, члены квалифколлегии приняли единогласное решение наложить на судью Добрянского районного суда Пермского края Алевтину Тарабасову дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий с лишением 5 квалификационного класса», — говорится на сайте краевого суда.

URA.RU рассказывало, что в 2015 году судья Тарабасова оправдала бизнесмена, изнасиловавшего 17-летнюю дочь. Прокуратура добилась отмены решения суда, дела было направлено на новое рассмотрение в краевой суд. После пересмотра дела мужчину приговорили к реальному сроку и назначили 8 лет колонии строгого режима.