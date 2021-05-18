18 мая 2021
17 мая 2021

Судья в Пермском крае, оправдавшая насильника, лишилась мантии

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения бывшему полицейскому Архипову Дмитрию. Курган, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Судья лишилась мантии за игнорирование законодательства Фото:

Судья Добрянского районного суда (пермский край) Алевтина Тарабасова лишилась мантии. Решение вынесла квалификационная коллегия судей Прикамья, сообщается на сайте краевого суда. Уточняется, что судью лишили мантии «за грубые нарушения и игнорирование норм процессуального законодательства, недобросовестное исполнение профессиональных обязанностей».

«В соответствии со статьей 12.1 закона „О статусе судей в РФ“, члены квалифколлегии приняли единогласное решение наложить на судью Добрянского районного суда Пермского края Алевтину Тарабасову дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий с лишением 5 квалификационного класса», — говорится на сайте краевого суда.

URA.RU рассказывало, что в 2015 году судья Тарабасова оправдала бизнесмена, изнасиловавшего 17-летнюю дочь. Прокуратура добилась отмены решения суда, дела было направлено на новое рассмотрение в краевой суд. После пересмотра дела мужчину приговорили к реальному сроку и назначили 8 лет колонии строгого режима.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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