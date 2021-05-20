В ХМАО ожидаются 30-градусная жара и проливные дожди

В ХМАО ожидается резкая перемена погоды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО на выходных ожидается 30-градусная жара, а также грозы с порывами ветра до 20 м/с. Прогноз погоды озвучил гидрометцентр ХМАО.

«22 мая днем от 27 до 32 градусов, местами 19—24 градуса, по крайнему востоку 10—15 градусов тепла. 23 мая днем на большей части территории дождь и гроза. Ветер западных направлений умеренный, днем порывистый. Температура днем 20—25 градусов, по южным районам 26—31 градус», — сказано в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Согласно онлайн-сервисам Gismeteo и «Яндекс.Погода», в течение семи дней средняя температура в Ханты-Мансийске составит от +21 до +25 градусов. Всю неделю ожидается преимущественно облачная погода, в субботу будет ясно. В пятницу и воскресенье гроза и сильный дождь. Порывы ветра до 20 м/с.

В Сургуте на протяжении семи дней будет преимущественно пасмурная и дождливая погода. Средняя температура днем составит 18—24 градуса, в пятницу и субботу также ожидается гроза.

В Нижневартовске до конца недели ожидается гроза и проливной дождь с порывами до 17 м/с. Средняя температура днем от +15 до +20 градусов с потеплением до 26 градусов в субботу.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начался сезон смерчей. Жители Югры активно публикуют и обсуждают видео смерчей, которые порой появляются прямо в городе и достигают нескольких десятков метров.