19 мая 2021

Жители ХМАО недовольны послаблениями для работы ресторанов. «А выпускной родители посетить не могут»

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Ресторан «Морская, 10». Екатеринбург, ресторан, морская10
В ХМАО сняли часть ограничений с работы общепита (архивное фото) Фото:
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Жители ХМАО раскритиковали решение главы региона Натальи Комаровой, разрешающее общепиту работать круглосуточно. Гражданам не нравится, что, одновременно с этим, выпускные в школах и детских садах проходят с ограничениями. Об этом югорчане высказываются в социальных сетях.

«Барам, ресторанам и кафешкам снова разрешили работать круглосуточно. Явно туда будут пускать всех без требований о вакцинации, справок. Зато школьный выпускной очно можно посетить со справкой или наличием антител. А выпускной в детских садах родители посетить, к сожалению, не смогут. Ибо запрещено! (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.)», — подписала пост в сообществе «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск [official page]» в соцсети «Вконтакте» Алиса Лисичкина.

Пользователи соцсети поддержали автора поста, высказав свое негодование решению властей ХМАО. «Там бизнес, это святое. А дети, это так», — написал Андрей Назаров. «Просто полнейшее возмущение и разочарование!!! Нам что теперь вычеркнуть праздники из жизни семей совсем?!», — возмущается Любовь Романова.

В региональном отделе Роспотребнадзора корреспонденту URA.RU сообщили, что ограничения на работу общепита полностью не сняты. «Заведениям общепита разрешили работать без ограничений только по времени. Все остальные защитные меры остались без изменений: заполняемость зала 50%, социальная дистанция, защитные маски», — уточнила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО сняли ограничения с ресторанов и кафе. Общепиту разрешили работать после 23:00. Также региональные власти разрешили провести выпускные в школах, но с некоторыми условиями.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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