Губернатор Пермского края получил новый статус

О новом статусе губернатора Дмитрия Махонина стало известно 26 мая (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в заседании наблюдательного совета Пермского национального исследовательского политехнического университета. На заседании его выбрали главой совета организации. Информация была размещена 26 мая на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края.

«В рамках заседания единогласным решением участники встречи избрали Дмитрия Махонина председателем Наблюдательного совета ПНИПУ», — сообщает сайт правительства. На заседании совет также рассматривал кандидатуры на должность ректора Политеха. Губернатор одобрил кандидатуру действующего ректора Анатолия Ташкинова. Также глава края отметил, что работа и развитие вуза напрямую связано с будущим края.

Ранее Махонин поучаствовал в праймериз партии «Единая Россия». Глава региона хочет стать кандидатом в депутаты законодательного собрания Пермского края.