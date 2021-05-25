25 мая 2021
24 мая 2021

Губернатор Пермского края получил новый статус

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание президента. Москва, махонин дмитрий
О новом статусе губернатора Дмитрия Махонина стало известно 26 мая (архивное фото) Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в заседании наблюдательного совета Пермского национального исследовательского политехнического университета. На заседании его выбрали главой совета организации. Информация была размещена 26 мая на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края.

«В рамках заседания единогласным решением участники встречи избрали Дмитрия Махонина председателем Наблюдательного совета ПНИПУ», — сообщает сайт правительства. На заседании совет также рассматривал кандидатуры на должность ректора Политеха. Губернатор одобрил кандидатуру действующего ректора Анатолия Ташкинова. Также глава края отметил, что работа и развитие вуза напрямую связано с будущим края.

Ранее Махонин поучаствовал в праймериз партии «Единая Россия». Глава региона хочет стать кандидатом в депутаты законодательного собрания Пермского края.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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