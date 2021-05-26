26 мая 2021
25 мая 2021

Пермский депутат лишился важной должности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конкурс Лидеры России - финал. День второй. Сочи, галстук
Алексей Колтырин уволился с поста директора спортшколы олимпийского резерва «Огонек» Фото:

Депутат думы Чусовского городского округа Пермского края Алексей Колтырин уволился с поста директора спортшколы олимпийского резерва «Огонек» (подведомственна минспорта края). Об этом URA.RU рассказали в спортшколе.

«Алексей Борисович у нас не работает. Он написал заявление [на увольнение по собственному желанию] с 26 мая,», — сказал сотрудник «Огонька». Колтырин от общения с корреспондентом URA.RU отказался, пояснив, что находится на заседании гордумы.

Источник информагентства ранее заявлял, что Колтырина якобы заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Причиной могло послужить то, что директор СШОР по зимним видам спорта «Огонек» воспользовался служебным автотранспортом в личных целях. URA.RU направило запрос в пресс-службы минспорта Пермского края, попросив прокомментировать информацию. Ответ к моменту публикации материала не получен.

Колтырин возглавил СШОР «Огонек» в 2014 году. До назначения он занимал пост сити-менеджера администрации Чусового. Сейчас Колтырин является депутатом Чусовской гордумы по избирательному округу № 18.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...