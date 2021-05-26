Пермский депутат лишился важной должности

Алексей Колтырин уволился с поста директора спортшколы олимпийского резерва «Огонек» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат думы Чусовского городского округа Пермского края Алексей Колтырин уволился с поста директора спортшколы олимпийского резерва «Огонек» (подведомственна минспорта края). Об этом URA.RU рассказали в спортшколе.

«Алексей Борисович у нас не работает. Он написал заявление [на увольнение по собственному желанию] с 26 мая,», — сказал сотрудник «Огонька». Колтырин от общения с корреспондентом URA.RU отказался, пояснив, что находится на заседании гордумы.

Источник информагентства ранее заявлял, что Колтырина якобы заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Причиной могло послужить то, что директор СШОР по зимним видам спорта «Огонек» воспользовался служебным автотранспортом в личных целях. URA.RU направило запрос в пресс-службы минспорта Пермского края, попросив прокомментировать информацию. Ответ к моменту публикации материала не получен.

Колтырин возглавил СШОР «Огонек» в 2014 году. До назначения он занимал пост сити-менеджера администрации Чусового. Сейчас Колтырин является депутатом Чусовской гордумы по избирательному округу № 18.