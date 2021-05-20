Пермские инсайды: новый министр проработает неделю

Сегодня основатель Tesla Илон Маск допустил открытие своего завода в России Коллаж: URA.RU

Бывший «серый кардинал» региональной политики Роман Кокшаров лишился работы. На лидера пермских коммунистов Ксению Айтакову смотрят косо местные чиновники. А одному из местных депутатов грозит уголовное дело. Это и многое другое — в свежих «Инсайдах» из Пермского края.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Министр готовится уйти через неделю после назначения

Слухачи шепчутся, что новый министр сельского хозяйства Павел Носков готовится уйти в отставку. «Он даже не избавится от приставки и. о. Кто-то говорит, что Носков будет возглавлять министерство только до 24 мая», — говорит инсайдер. Источник утверждает, что министерство может вновь возглавить Юрий Крестьянников, который до Носкова был и. о. главы ведомства. Проводятся параллели с бывшим министром связи Андреем Хорошевым, который продержался в должности несколько месяцев. «Как Хорошев был далек от связи, так и Носков ничего общего с сельским хозяйством не имеет. Министр-неделька», — добавляет инсайдер.

На лидера пермских коммунистов смотрят косо

Первый секретарь пермского крайкома КПРФ Ксения Айтакова лишилась членства в избиркоме Прикамья Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Источники сообщают, что отношение к лидеру пермских коммунистов Ксении Айтаковой испортилось не только у местного истеблишмента, но и у политических конкурентов. «Раньше Айтакова соблюдала хотя бы нормы приличия», — говорит инсайдер. Он утверждает, что Айтакова заваливает необоснованными жалобами прокуратуру и избирательные комиссии — якобы «по указанию из Москвы» — пытаясь создать шум.

«Когда партии надо, чтобы лояльно подходили к рассмотрению документов — так они в первых рядах, а как доходит до выборов — приглашают навальнистов, засыпают необоснованными жалобами, в рассмотрении которых Айтакова не принимает участие — видимо, стыдно» — говорит инсайдер.

«Но самое забавное, что жалобы написаны теми, кто плохо знаком с избирательным законодательством», — сообщает инсайдер. Речь якобы идет про то, что представители КПРФ только после подачи жалоб узнали, что уже больше года надомным голосованием могут воспользоваться не только инвалиды и пенсионеры, но и все желающие. «И как с таким уровнем правовой подготовки партии сможет участвовать в выборах — совершенно непонятно», — поднимает вопрос инсайдер.

Депутат уволил бывшего вице-премьера

Вице-спикер заксобрания Пермского края Алексей Золотарев (справа) отказался от услуг осужденного вице-премьера правительства Прикамья Романа Кокшарова (в центре) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что осужденный по коррупционной статье бывший вице-премьер правительства Пермского Роман Кокшаров лишился работы. «До этого какое-то время Кокшаров был вроде завхоза у [вице-спикера заксобрания Пермского края Алексея] Золотарева. Но сейчас он у него не работает», — уточнил инсайдер. Он рассказал, что сейчас неизвестно, чем занимается Кокшаров, который пытается обжаловать свой приговор. До этого он какое-то время выполнял функции завхоза, обеспечивая работу газовых заправок Золотарева.

Бывший мэр Кунгура хочет стать депутатом

Поговаривают, что бывший мэр Кунгура Амир Махмудов хочет стать депутатом законодательного собрания Пермского края. «Он планирует выдвинуться по округу № 21», — говорит инсайдер. Ожидается, что если это произойдет, то именно Махмудов может стать основным конкурентом депутата заксобрания края Сергея Клепцина, который участвует в праймериз «Единой России».

Кунгурского депутата-коммуниста могут наказать

Источники сообщают, что избранный в апреле этого года депутат-коммунист думы Кунгурского муниципального округа Денис Столярчук якобы уже успел нарушить закон. «Он сдал декларацию о доходах с нарушениями. Похоже, что он там не указал какие-то сведения или скрыл что-то», — говорит инсайдер. Он утверждает, что сейчас результаты проверки направлены в вышестоящие органы для принятия соответствующего решения по депутату.

Экс-депутат поразил прохожих

Виктор Кобелев был депутатом законодательного собрания Прикамья в 2001-2011 и в 2015—2016 годах Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что бывший депутат законодательного собрания Пермского края Виктор Кобелев неприятно удивил прохожих на улице Ленина. «Все стояли на перекрестке Куйбышева-Ленина, собирались переходить улицу от „Колизея“ к заксобранию. Тут же стоял Кобелев», — говорит инсайдер. Когда загорелся зеленый сигнал для пешеходов, то на переходе остановилась черная Infinity с номером «006», в которую прямо с перехода сел Кобелев. «Это так поразило людей, что послышались возгласы: „Мне был так жить!“», — говорит инсайдер.

Бывший глава пермского МЧС ушел со скандалом

Источники сообщают, что бывший глава ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев «ушел плохо». При этом детали того, как и почему он был вынужден оставить генеральскую должность, местным не сообщают. «Бабинцева в свое время поставил на должность [осужденный экс-министр территориальной безопасности Андрей] Ковтун. Но потом они с ним начали разговаривать на повышенных тонах, разругались», — рассказал инсайдер. Он утверждает, что причиной конфликта стало то, что Бабинцев старался вести слишком самостоятельную игру, что шло вразрез с идеями экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова, который отрывался за это на Ковтуне.

Чайковский коммунист затеял войну со спикером гордумы

В Чайковском разгорается политический конфликт из-за депутата-коммуниста Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Инсайдеры утверждают, что противостояние чайковского депутата-коммуниста Дмитрия Новокрещенова и спикера гордумы Михаила Шубина уже перестало быть кулуарным и вылилось в публичную плоскость. По мнению источника, депутат пытается вывести не чистого на руку спикера на чистую воду, но пока у него это не получается даже с помощью прокуратуры.

«Якобы, все из-за манипуляций с муниципальной собственностью, которая по мнению коммуниста, не совсем законно была реализована на торгах. Прямое отношение к этим махинациям имеет компания, директором которой является Шубин, вот он и мстит Новокрещенову», — сказал инсайдер.

Пермяки недовольны инвестпроектом властей

Поговаривают, что крупный тепличный комплекс в Чусовом, который пиарили краевые власти, испытывает серьезный кадровый дефицит. Все из-за жадности его владельцев. Инсайдер рассказывает, что те, кто туда трудоустраивается, вскоре уходят с работы. «Люди увольняются, поскольку недовольны условиями труда и зарплатой. Говорят: будете получать 40 тысяч в месяц. А по факту на руки выходит 20 тысяч рублей. И никаких перерывов во время работы — они запрещены», — сетует источник, добавляя, что «на одного рабочего приходится два-три мастера».

Пермскому депутату готовят уголовное дело

Источник: силовики занимаются депутатом из Чусового Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи рассказывают о скандале с директором СШОР «Огонек», депутатом думы Чусового Алексеем Колтыриным. По словам источника, его «пытаются подвести под статью то ли о злоупотреблении, то ли о превышении должностных полномочий». Причиной якобы послужило то, что Колтырин несколько раз воспользовался в личных целях служебным автомобилем. Инсайдер предполагает, что таким образом Колтырина хотят убрать с должности перед строительством крупного спортивного объекта.

«Под строительство санно-бобслейной трассы в Чусовом выделяются большие деньги, видимо, человек стал не нужен. А если будет судимость, его точно снимут с должности», — предположил инсайдер.

Бывший владелец пермских «скорых» стал бизнес-тренером

Поговаривают, что бывший владелец пермских «скорых» Евгений Фридман уехал из региона и стал бизнес-тренером в Москве. «К Фридману пришли кредиторы, спросили с него все и сразу. Вот он и бросил все и сразу», — говорит инсайдер. Он утверждает, что в противном случае все могло бы закончиться для Фридмана и тех, на кого были записаны его компании, гораздо хуже. «Проверок было много, еще неизвестно, что там скопилось в папочках», — добавляет инсайдер.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.