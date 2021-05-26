26 мая 2021

В Нижневартовске начали отменять решения экс-мэра

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Депутаты Нижневартовска намерены остановить объединение Дворца искусств и ДК «Октябрь» Фото:
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Смена власти в Нижневартовске

Депутаты думы Нижневартовска приостановили решение экс-мэра Нижневартовска Василия Тихонова об объединении Дворца искусств и ДК «Октябрь». По словам заместителя председателя гордумы Сергея Землянкина, возглавляемая Тихоновым мэрия приняла решение в обход мнения депутатов. Об этом Землянкин рассказала на своей личной странице в Instagram.

«У нас два вопроса: с какой целью проводится реорганизация и почему администрация города не спросила мнение Думы, даже не поставила в известность депутатов? Это социально значимый вопрос для нашего города», — сказал Землянкин. Он также предложил приостановить процесс объединения учреждений культуры.

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Вице-мэр Нижневартовска по соцполитике Ирина Воликовская в разговоре с URA.RU сказала, что мнение депутатов в этом вопросе не нужно. «Согласования с депутатами думы в этом решении не требуется. Решение было принято давно и информация находилась в открытом доступе», — заявила Воликовская. Тем не менее, в связи с протестом депутатского корпуса, а также недовольством сотрудников Дворца искусств, на 1 июня назначены слушания, где вопрос обсудят уже с депутатами.

Ранее URA.RU писало, что бюджетникам в ХМАО грозит увольнение из-за реформы властей. Тогда сотрудники ДК «Октябрь» и «Дворца искусств» заявили о своем недовольстве из-за угрозы потерять работу.

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