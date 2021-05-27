27 мая 2021
26 мая 2021

В Челябинскую область возвращаются дожди и грозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Молния над городом. Курган, молния, гроза
Погода начнет портиться в ночь на воскресенье Фото:

Дожди и грозы придут в Челябинскую область на ближайших выходных. Это следует из прогноза челябинского гидрометцентра.

Погода начнет меняться в ночь с субботы на воскресенье. Порывистый ветер скоростью до 14 метров в секунду принесет на Южный Урал дожди и грозовые тучи. Переменная облачность сохранится и 30 мая, грозы и дожди задержатся на весь день. В столицу региона осадки придут только днем воскресенья.

При этом в Челябинской области сохранится жаркая погода. Аномальная жара вернется на Южный Урал уже в пятницу, 28 мая. Воздух прогреется до 29-31 градуса. В выходные, 29 и 30 мая, столбик термометра будет подниматься до 33-34 градусов.

Очередную передышку, согласно прогнозу сайта Gismeteo, погода даст челябинцам на следующей неделе. С 31 мая по 4 июня температура днем будет колебаться в пределах 19-23 градусов.

Погода начнет меняться в ночь с 29 на 30 мая

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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