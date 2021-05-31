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Думу Нижневартовска ждет обновление по итогам праймериз ЕР

© Служба новостей «URA.RU»
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В думу Нижневартовска по итогам предварительного голосования прошли десять новых человек Фото:

По итогам предварительного голосования «Единой России» в думу Нижневартовска прошли десять новых человек. Новый созыв органа может быть обновлен почти наполовину. Об этом свидетельствуют результаты на сайте праймериз ЕР.

Среди действующих депутатов, кто заявлялся на праймериз, победили все, кроме Дмитрия Давыдова. Он проиграл Ивану Башинскому, который заручился поддержкой 262 избирателей. Давыдов уступил всего 8 голосов — 254.

Помимо Башинского по итогам предварительного голосования на осенних выборах в думу Нижневартовска партию «Единой России» представят девять новых человек. Среди них Роман Одокиенко, Тарас Чиканцев, Евгений Мезенцев, Елена Власюк, Николай Молоков, Валерий Рачков, Руслан Куштанов, Эльвира Панфилова, Андрей Смолин.

Ранее URA.RU писало, что на праймериз ЕР назван самый популярный политик в ХМАО. По партийным спискам в Госдуму он получил свыше ста тысяч голосов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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