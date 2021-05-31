Три района Екатеринбурга рискуют остаться без горячей воды

Из-за ремонта Ново-Свердловской ТЭЦ горячую воду могут отключить с 7 по 20 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители микрорайонов ЖБИ, Синих Камней и Пионерского поселка (Екатеринбург) рискуют остаться без горячей воды с 7 по 20 июня. В этот период будут ремонтировать Ново-Свердловскую ТЭЦ, которая обслуживает районы, сообщили URA.RU в Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

«У нас есть график плановых отключений, в том числе остановки ТЭЦ на ремонт. Он стандартный», — объяснила URA.RU пресс-секретарь ЕТК Светлана Тимченко. — «Мы стараемся минимизировать ограничения [подачи воды] за счет перераспределения нагрузки на другие теплоисточники», — добавила она.

Дополнительную нагрузку могут направить на Гурзуфскую котельную или Свердловскую ТЭЦ. По словам Тимченко, схема каждый раз составляется индивидуально: на этот процесс влияет как объем потребления воды, так и погода.