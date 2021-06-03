Синоптик рассказал, сколько продержится тепло в Перми

5 и 6 июня в Перми будет тепло и солнечно Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Пермском крае после теплых выходных 5 и 6 июня начнутся дожди с грозами, рассказал URA.RU инженер ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов. Самая высокая вероятность осадков будет в Перми и южных территориях Прикамья.

«Сейчас начинается заток тепла, который пока ощущается больше на севере края. С 5 июня потепление охватит всю территорию края. В Перми будет 24 градуса, а по северо-западу — до 27 градусов. 6 июня будет самым теплым днем», — рассказал URA.RU Шихов. Ожидается, что в воскресенье будет ясная погода, а воздух на всей территории региона прогреется до 25-28 градусов.

После теплых выходных в крае прогнозируются незначительное похолодание и повышается вероятность осадков. «7 июня в южных районах края и Перми могут быть грозы. Дальше, судя по всему, сухой период заканчивается», — уточнил Шихов.