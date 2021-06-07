В Миассе горит производственное здание (фото из архива) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В городе Миассе (Челябинская область) пытаются потушить пожар в цехе по производству запчастей площадью 700 квадратных метров. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Горит очень сильно цех по производству упаковки. Клубы очень густого черного дыма видно из разных районов города», — сообщил читатель.

«На момент возгорания людей внутри помещения, расположенного по адресу переулок Элеваторный, 1 не было. Площадь возгорания составляет порядка 700 кв. метров: огонь распространяется как внутри здания, так и снаружи», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Из-за жаркой сухой погоды и огромного количества тополиного пуха в регионе резко выросла нагрузка на пожарных. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в эти дни поступило более 200 обращений в области только из-за возгораний и поджогов пуха. Вечером 7 июня крупный пожар пришлось тушить на стройплощадке будущего аквапарка за микрорайоном «Тополиная аллея» в Челябинске. Пламя охватило 800 квадратных метров, с пожаром справились только к ночи.

Фото: Елена Карпенко, группа «Инцидент Миасс» в «ВК»

Фото: группа «Инцидент Миасс» в «ВК»