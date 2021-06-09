Выборы повлияли на летние отпуска политиков из ХМАО

Югорские политики откладывают поездки на море из-за участия в выборах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Югорские политики из-за участия в осенних выборах в массовом порядке переносят летние отпуска и откладывают путешествия за границу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного URA.RU.

Депутат Государственной Думы от ХМАО Павел Завальный в разговоре с журналистом агентства заявил, что не планирует отдыхать летом: «В июле я планирую объехать с депутатским отчетом все муниципалитеты, которые входят в мой округ. А затем начинается избирательная кампания». Депутат Госдумы Евгений Марков, представляющий ХМАО, ЯНАО и Тюменскую область, заявил, что проведет лето в общении с избирателями: «Максимум, что может ждать — отдых на пару дней где-нибудь под Тюменью».

Один из самых богатых депутатов думы ХМАО Андрей Осадчук заявил URA.RU, что пока занят решением производственных вопросов, но мечтает о том, чтобы выбраться в Черногорию: «Братская республика с потрясающими пейзажами, достопримечательностями и вкусной кухней». Лидер югорских справедливороссов Михаил Сердюк признался, что хочет найти время для отдыха непосредственно во время самой избирательной кампании, возможно, на Приполярном Урале: «Денек в выходные всегда можно найти. Мне нравится погулять по лесу или провести время с удочкой у озера. Красота и совершенство наших пейзажей наполняют силой и завораживают».

Директор туристического агентства «Юграмегатур» Елена Мелещенкова в разговоре с URA.RU отметила, что пока к ним никто не обращался из представителей югорского политического истеблишмента. «Обычно в это время уже идет бронь, но сейчас пока затишье. Возможно, что многие поедут отдыхать по России, поэтому покупают билеты и бронируют номера в гостиницах самостоятельно. Возможно, какое-то оживление наступит после двадцатых чисел июня, когда будет принято решение об открытии Турции», — пояснила эксперт.