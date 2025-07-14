В ХМАО транспортная прокуратура нашла нарушения безопасности на железной дороге

В Югре прошла масштабная проверка на ключевых железнодорожных объектах СвЖД. Выявлены нарушения требований безопасности на стратегически важных объектах инфраструктуры, сообщает Ространснадзор по УФО.
«По инициативе Сургутской транспортной прокуратуры проведена масштабная проверка транспортной безопасности на ключевых объектах железнодорожной инфраструктуры ХМАО. Во время рейда обследованы железнодорожные мосты через Юганскую Обь (981 метр, перегон Островной — Тангинский) и через реку Обь (1968 метров, перегон Обский — Островной) Свердловской железной дороги. По результатам осмотра установлены нарушения в части обеспечения транспортной безопасности», — уточнили в ведомстве.
Во время проверки эксперты оценили степень защищенности объектов и наличие потенциальных угроз. Особое внимание — техническому состоянию мостов, работе систем контроля доступа и видеонаблюдения, а также организации взаимодействия служб безопасности. По итогам проверки специалисты подготовят подробный анализ выявленных нарушений и предложат меры по их устранению. Недостатки должны быть устранены в кратчайшие срок.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске (ХМАО) прокуратура запретила использовать опасный наплавной мост. Владельцы использовали его без документов.
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