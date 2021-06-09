09 июня 2021
08 июня 2021

Привлекать молодежь в Пермь будут искусственным интеллектом

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка роботов. Пермь , робототехника, робот
Студенты ПГНИУ будут осваивать направления Big Data и AI (большие данные и искусственный интеллект) Фото:

Студенты мехмата пермского классического университета будут заниматься по программе «Искусственный интеллект и большие данные», сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края. Перспективным направлением региональная власть планирует удержать пермских абитуриентов и привлечь в регион иногородних.

«Студенты ПГНИУ вместе с преподавателями Физтеха МФТИ в дистанционном формате будут изучать программирование, математику, алгоритмы и структуры данных. Учебный план старших курсов ориентирован на искусственный интеллект, машинное обучение и методы оптимизации», — сказано на правительственном сайте.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин полагает, что новые форматы обучения позволят привлечь в Прикамье студентов из других регионов. «Средний балл выпускников Прикамья по ЕГЭ выше среднероссийского, они могут претендовать на учебу в любом вузе страны. Поэтому нам надо привлекать их внимание к нашим учебным заведениям, чтобы ребята оставались здесь», — сказал Махонин.

В этом году классический университет планирует принять на сетевую программу 35 студентов, которые поступят на программу бакалавриата по специальности «Прикладная математика и информатика». В перспективе вузы планируют запустить двухдипломную программу магистратуры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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