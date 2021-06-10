10 июня 2021
09 июня 2021

Экс-мэр Нижневартовска впервые после увольнения опубликовал фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция главы Нижневартовска Тихонова Василия, тихонов василий
Раньше Василий Тихонов никогда не публиковал неофициальные снимки Фото:
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Смена власти в Нижневартовске

Бывший мэр Нижневартовска Василий Тихонов, впервые после того, как стало известно о его внезапном увольнении, опубликовал фото в своем instagram-аккаунте.

«Наконец-то и до нас лето дошло!», — подписал экс-мэр снимок. На нем он вместе с супругой Ольгой Жевелик (главным врачом Нижневартовской психоневрологической больницы) позируют на фоне реки Обь, в районе набережной Нижневартовска.

На сегодняшний день это единственный снимок в его instagram-аккаунте, на котором они вместе со своей супругой и оба — в неформальной одежде. «Раньше они избегали фотографий в неформальной обстановке и не в деловых костюмах. К тому же их нечасто можно было увидеть вместе на публике. Но сейчас все упростилось. Обычная семейная пара на прогулке, а не главный врач Нижневартовской психоневрологической больницы Ольга Жевелик и мэр Нижневартовска Василий Тихонов», — поделился наблюдением один из чиновников Нижневартовска.

Ранее URA.RU писало, что Тихонов заявил об отставке. Причиной увольнения стали подозрения в наличии незадекларированных доходов и банковских счетов за границей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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