Хозяин Среднеуральской птицефабрики объяснил условия ее закрытия

Андрей Косилов выразил надежду, что агрохолдинг «Равис» не закроется Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Агрохолдинг «Равис» (владеет птицефабрикой «Среднеуральская») не намерен останавливать производство из-за запрета Верхнепышминского суда на эксплуатацию объектов, использующих газ. Об этом URA.RU сообщил собственник агрохолдинга Андрей Косилов, прокомментировав информацию о полном закрытии предприятия в Среднеуральске.

«Я думаю, что этого не произойдет (закрытие предприятия, — прим. ред.), по крайней мере надеюсь на это. Вы же знаете прекрасно, что подобных решений за последние несколько лет было очень много: и пожарных посылали, проходную закрывали, но предприятие работает. Техническая возможность работать, исполняя решение суда, у нас есть, это будет дороже, это потребует дополнительных затрат, но мы ею воспользуемся», — сообщил URA.RU Андрей Косилов. Если суд запрещает работать кормоцеху, предприятие будет возить корма с головного предприятия в Челябинске. «Бегом останавливаться не собираемся», — уточнил он.

11 июня Верхнепышминский городской суд на 90 суток приостановил эксплуатацию объектов, использующих газ на территории птицефабрики. Решение было принято на основании предписаний Ростехнадзора, выявлявшем нарушения.

Ранее суд в Верхней Пышмы уже приостанавливал работу птицефабрики из-за многочисленных нарушений на предприятии, но руководству фабрики удавалось устранить замечания проверяющих.

Птицефабрика «Среднеуральская» была построена в апреле 1973 года. Это первая фабрика в Свердловской области по производству мяса птицы. Сейчас на территории работает лишь цех с маточным стадом кур, которых в случае длительного отключения энергоресурсов собственник должен вывезти на другое предприятие.