В правительстве Пермского края произошли кадровые изменения

Министр по туризму и молодежной политике определилась со структурой ведомства Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Министр по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Ветошкина утвердила структуру и штатную численность ведомства. Приказ министра, в котором отражены кадровые изменения, размещен на сайте минтуризма края.

«Утвердить прилагаемые штатное расписание и структуру министерства по туризму и молодежной политике Пермского края. Настоящий приказ вступает в силу с 15 июня», — говорится в документе. Согласно изменениям, у главы ведомства остается два заместителя, которые курируют работу отделов по туризму и молодежной политике.

При этом в отделе по туризму появился сектор по развитию туриндустрии. Также вводятся должности двух ведущих консультантов, консультанта-референта, специалиста по информационным ресурсам.

URA.RU писало о переименовании агентства по туризму и молодежной политике в министерство в конце декабря 2020 года. Сообщалось, что штат минтуризма увеличится до 15 человек.