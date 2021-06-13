13 июня 2021
11 июня 2021

В правительстве Пермского края произошли кадровые изменения

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, правительство пермского края, герб пермского края, здание правительства пермского края
Министр по туризму и молодежной политике определилась со структурой ведомства Фото:
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Перестановки в правительстве Пермского края

Министр по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Ветошкина утвердила структуру и штатную численность ведомства. Приказ министра, в котором отражены кадровые изменения, размещен на сайте минтуризма края.

«Утвердить прилагаемые штатное расписание и структуру министерства по туризму и молодежной политике Пермского края. Настоящий приказ вступает в силу с 15 июня», — говорится в документе. Согласно изменениям, у главы ведомства остается два заместителя, которые курируют работу отделов по туризму и молодежной политике.

При этом в отделе по туризму появился сектор по развитию туриндустрии. Также вводятся должности двух ведущих консультантов, консультанта-референта, специалиста по информационным ресурсам.

URA.RU писало о переименовании агентства по туризму и молодежной политике в министерство в конце декабря 2020 года. Сообщалось, что штат минтуризма увеличится до 15 человек.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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