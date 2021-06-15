Сергей Лавров, прилетевший в Женеву, сдал тест на коронавирус Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в Женеве сдал тест на коронавирус. Об этом сообщают СМИ.

«Вскрытие покажет», — посмеялся Лавров. Видео в своем telegram-канале публикует РИА «Новости».

Лавров прилетел в Женеву по случаю встречи российского президента Владимира Путина с лидером США Джо Байденом 16 июня, передает «Национальная служба новостей». На встрече Путин и Байден собираются обсудить стратегическую стабильности, экологию и региональные конфликты, сообщает агентство Nation News.