Лавров пошутил о своем тесте на коронавирус в Женеве. «Вскрытие покажет». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, портрет, пмэф-2016
Сергей Лавров, прилетевший в Женеву, сдал тест на коронавирус Фото:

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в Женеве сдал тест на коронавирус. Об этом сообщают СМИ.

«Вскрытие покажет», — посмеялся Лавров. Видео в своем telegram-канале публикует РИА «Новости».

Лавров прилетел в Женеву по случаю встречи российского президента Владимира Путина с лидером США Джо Байденом 16 июня, передает «Национальная служба новостей». На встрече Путин и Байден собираются обсудить стратегическую стабильности, экологию и региональные конфликты, сообщает агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...