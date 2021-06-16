Зеленский отказался называть Путина убийцей

Владимир Зеленский поговорил с журналистами Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не стал называть убийцей российского лидера Владимира Путина. Об этом Зеленский рассказал иностранным журналистам.

У президента Украины спросили, считает ли он Путина убийцей. Зеленский ответил, что считает вопрос некорректным. «Потому что есть вопросы, от ответов на которые могут погибнуть люди, может начаться эскалация. Вы можете сейчас лишить [нас] даже какого-то небольшого шанса на урегулирование ситуации», — сказал Зеленский. Текст интервью опубликован на официальном сайте президента.

Зеленский отметил, что такие вопросы нельзя задавать и нельзя на них отвечать. По словам президента Украины, у него нет права делать то, из-за чего могут умереть люди. «Ты можешь сказать что угодно на улице, дома, любому. Но ты не бог, ты не дал человеку жизнь и не имеешь права сделать то, что может его забрать», — сказал он.

Ранее у президента США Джо Байдена спросили, считает ли он Путина убийцей. Байден ушел от ответа на вопрос и назвал Путина достойным соперником, умным и жестким политиком. Президент США отметил, что отвечал честно, пишет RT.