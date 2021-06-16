Поездку челябинских чиновников в Дубай проверит прокуратура

Прокуроры заинтересовались поездкой чиновников Челябинска в Дубай Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Прокуратура Челябинской области проводит проверку законности поездки чиновников правительства региона и мэрии Челябинска в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

В ОАЭ ездили министр экономического развития области Наталья Лугачева, замминстра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров, мэр Челябинска Наталья Котова и ее заместитель Владимир Шамне. Сама поездка проходила в рамках обучающей программы Master of Public Administration от «Сколково».

Сайт «74.ру» сообщил, что обучение проводилось с 31 мая по 4 июня, в чиновники находились в ОАЭ с 29 мая по 5 июня. Издание обратилось в прокуратуру с просьбой проверить, законность бюджетных трат на дни, не указанные в программе обучения. «По обращению СМИ мы проводим проверку. Результаты проверки будут сообщены дополнительно», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В пресс-службе мэрии заявили, что предоставят комментарий позже. В распоряжении URA.RU появилась справка от организаторов поездки, в которой объяснялось, почему увеличилось число дней обучения.

«В связи с необходимостью сдать ПЦР-тест и соблюдать самоизоляцию по прибытию в ОАЭ до получения результатов теста просим вас быть в ОАЭ не позднее 9:00 30 мая», — говорится в документе, разосланном участникам обучения. Режим самоизоляции длился сутки. Трансфер из страны для челябинцев был организован 5 июня. В пресс-службе минэкономразвития URA.RU также заявили, что длительность поездки вызвана требованиями, введенными из-за пандемии коронавируса.