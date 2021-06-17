Минобороны РФ разработает отечественные смартфоны для военных

Для военных и их семей разработают отечественные смартфоны и мобильные приложения. Созданием занимается Минобороны на базе военного технополиса «Эра». Об этом заявил заместитель руководителя Департамента информационных систем военного ведомства генерал-майор Александр Осадчук.
«Мы продвигали решения на мобильной платформе „Аврора“, в этом направлении у нас идут эксперименты по созданию защищенного телефона, смартфона, который будет работать в различных режимах, в том числе которые позволят обеспечить безопасную связь», — сказал Осадчук на международной выставке «Связь-2021» (цитата ТАСС). По его словам, уже апробируется проект «Кварц» по созданию цифровой экосистемы для повседневной деятельности военных.
Ранее сообщалось, что Минобороны планирует провести интернет во все военкоматы России. Решение было принято после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу нагрянул с внезапной проверкой в военкомат Черемушкинского района Москвы и возмутился отсутствием компьютеров.
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