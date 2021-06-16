16 июня 2021

Минобороны планирует провести интернет во все военкоматы России

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Весенний призыв на областном сборном пункте
После выговора от Сергея Шойгу интернетом оснастят все военкоматы страны Фото:

Все военные комиссариаты страны будут оснащены доступом в глобальную сеть интернет и во внутреннюю защищенную сеть Минобороны. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента информационных систем Министерства обороны России генерал-майор Александр Осадчук

«То, что министр обороны посетил военкоматы — сейчас все военкоматы подключаются к сети интернет. И интернет, и интранет[внутренняя сеть]», -цитирует его ТАСС. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу нагрянул с внезапной проверкой в военкомат Черемушкинского района Москвы и возмутился отсутствием компьютеров.

Очевидец, заснявший визит Шойгу на видео, рассказал, что тот заходил куда хотел и задавал вопросы всем, кто попадался. Так, министра возмутило отсутствие компьютеров в здании. «Вы что, как партизаны-то? Письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?» — цитирует Шойгу «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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