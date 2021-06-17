В Соликамске в драке погиб диджей

Прощание с погибшим состоится 19 июня Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Диджей радиостанции «Соль ФМ» Алексей Попов погиб в Соликамске (Пермский карай) во время драки. О смерти пермяка сообщили на странице радиостанции во «ВКонтакте» его коллеги.

«Не стало Алексея Попова (DJ Alex Drive), нашего брата, друга, коллеги — человека, который дарил только позитив нашим слушателям», — сообщается в паблике радиостанции. Мужчина погиб в результате драки. Ее обстоятельства и конкретные причины смерти не уточняются, пишет 59.ру со ссылкой на представителя следственного отдела по Соликамску.

По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ст.109 УК РФ). Корреспондент URA.RU дозвонился до редакции «Соль ФМ», но там отказались от общения, бросив трубку. Прощание с погибшим состоится 19 июня в Соликамске.