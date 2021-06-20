Челябинские чиновники требуют от Почты России освободить помещение в аварийном доме (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Администрация Челябинска требует изъять у Почты России для муниципальных нужд помещение в одном из зданий города. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд региона.

«Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУиЗО) Челябинска и администрация обратились с исковым заявлением к АО „Почта России“, в котором просят изъять для муниципальных нужд нежилое помещение общей площадью 34,8 кв. метра, расположенное по адресу: Челябинск, ул. Гидрострой, д. 11; прекратить право собственности АО „Почта России“ на помещение после выплаты комитетом возмещения в размере 338 тысяч 038 рублей», — говорится в определении суда. Документ есть в распоряжении редакции.

Там также констатируется, что истцы не соблюли ряд формальных требований при подаче заявления, из-за чего до 12 июля иск оставлен без движения. К указанной дате нарушения должны быть устранены. В частности, чиновники должны представить доказательства, что помещение ответчика входит в состав аварийного дома.

В пресс-службы администрации Челябинска и АО «Почта Россия» направлены соответствующие запросы. На момент публикации новости ответы на них не поступили.

Так выглядит здание, в котором мэрия Челябинска пытается отсудить у Почты России помещение ценой в 334 тысячи рублей Скрин: сайт «Яндекс Карты»