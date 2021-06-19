Две категории россиян ожидают новые выплаты с 1 июля

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C 1 июля россяин ждут новые социальные выплаты Фото:

Предоставление ежемесячной выплаты беременным и неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет в России начнется с июля. Они составят половину прожиточного минимума в регионе проживания.

«На выплату неполным семьям смогут претендовать только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов. У нас плохо обстоит дело с взысканием алиментов, поскольку значительная часть отцов уклоняются от их уплаты», — цитирует MK.RU члена Совета Конфедерации труда РФ Павла Кудюкина.

На выплату беременным смогут претендовать женщины, у которых срок беременности составляет 6-12 недель и которые встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки. «Поскольку речь идет о женщинах из наиболее бедных семей, щедрой эту меру не назовешь. Но это все же лучше, чем ничего», — подытожил Кудюкин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил во время выступления на съезде партии «Единая Россия» 19 июня заявил об освобождении семей с детьми от уплаты подоходного налога при продаже жилья. Также Путин пообещал повысить доходы семьям с детьми и анонсировал поддержку молодежи.

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© Служба новостей «URA.RU»
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