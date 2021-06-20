Пермская судья в отставке, лишенная льгот, нашла защиту в Москве

Судье вернули льготы, положенные после ухода в отставку (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-председатель Большесосновского райсуда (Пермский край) Ирина Соловьева смогла вернуть себе льготы, которых была лишена. Жалоба судьи рассматривалась Высшей квалификационной коллегией судей РФ (ВККС), отмечается на сайте судейского органа.

«ВККС РФ удовлетворила жалобу Соловьевой Ирины Юрьевны и отменила решения квалификационной коллегии Пермского края от 17 ноября и 29 декабря 2020 года в отношении судьи, председателя Большесосновского районного суда Пермского края», — указано на сайте. Соловьева возглавила Большесосновский райсуд в 2014 году, а в июне 2020 года ушла в отставку по собственному желанию.

Впоследствии совет судей Пермского края прекратил ее отставку и лишил положенных в таких случаях льгот. В вину Соловьевой ставилось неиспользование в суде автоматизированной системы распределения дел, после этого последовала проверка. «Выяснилось, что и после прекращения полномочий Соловьева продолжила приходить на работу и совершать определенные действия, связанные с составлением решений по различным делам […] сохранила доступ к электронной базе и с помощью сотрудников вносила в нее решения […] не рассмотрела четыре жалобы на работу сотрудников аппарата суда. По ряду дел, которые находились в производстве суда, не производилось никаких процессуальных действий», — уточняет портал «Право.Ru».

Представлявшая в ВККС интересы судьи Мария Соловьева заявила, что проверка была не комплексной, а лишь в отношении судьи Соловьевой. Это показали материалы, которые содержатся в деле. В итоге судье из Пермского края вернули право на льготы и ежемесячное содержание.