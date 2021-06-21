21 июня 2021

Текслер направил ревизоров в район, где провалена вакцинация

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Соглашение о взаимодействии между правительством Челябинской области и публичным акционерным обществом «Мечел» в рамках выполнения мероприятий по снижению выбросов. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер недоволен темпами вакцинации в двух территориях Фото:
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Коронавирус COVID-19

Худшими по темпам вакцинации от COVID-19 в Челябинской области стали город Троицк и Троицкий район. Эта информация прозвучала на совещании с главами городов и районов 22 июня, которое проводил губернатор Алексей Текслер. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, в оба муниципалитета срочно выезжают представители оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«Представители оперштаба будут на месте разбираться, с чем связан низкий уровень вакцинации», — пояснили в пресс-службе. Текслер напомнил, что за высокие темпы вакцинации планируется поощрить муниципалитеты. Городам и районам предоставят преференции относительно ограничительных мер, поддержат финансово. Территориям с уровнем вакцинации более 60% будет присвоен статус территорий, свободных от COVID-19.

«Коллеги, я вчера поставил вакцину. Если кто-то из вас это еще не сделал, то сделайте прививку. Покажите пример своим жителям. Необходимо продолжить вакцинацию в ТРК, садовых товариществах, вузах, на предприятиях; усиливать разъяснительную работу», — сказал глава региона.

Сам Текслер поставил прививку от коронавируса 21 июня. Ранее он не вакцинировался, так как сам переболел COVID-19 и в организме накопились антитела.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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