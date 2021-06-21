Текслер направил ревизоров в район, где провалена вакцинация

Алексей Текслер недоволен темпами вакцинации в двух территориях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Худшими по темпам вакцинации от COVID-19 в Челябинской области стали город Троицк и Троицкий район. Эта информация прозвучала на совещании с главами городов и районов 22 июня, которое проводил губернатор Алексей Текслер. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, в оба муниципалитета срочно выезжают представители оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«Представители оперштаба будут на месте разбираться, с чем связан низкий уровень вакцинации», — пояснили в пресс-службе. Текслер напомнил, что за высокие темпы вакцинации планируется поощрить муниципалитеты. Городам и районам предоставят преференции относительно ограничительных мер, поддержат финансово. Территориям с уровнем вакцинации более 60% будет присвоен статус территорий, свободных от COVID-19.

«Коллеги, я вчера поставил вакцину. Если кто-то из вас это еще не сделал, то сделайте прививку. Покажите пример своим жителям. Необходимо продолжить вакцинацию в ТРК, садовых товариществах, вузах, на предприятиях; усиливать разъяснительную работу», — сказал глава региона.

Сам Текслер поставил прививку от коронавируса 21 июня. Ранее он не вакцинировался, так как сам переболел COVID-19 и в организме накопились антитела.