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Текслер присвоит новый статус челябинским городам и районам

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от коронавирусной инфекции в городской больнице №1. Челябинск, укол, шприц, процедурный кабинет, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, прививка от ковид
Территории с высокими темпами вакцинации могут быть объявлены особыми зонами Фото:
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Коронавирус COVID-19

Челябинский губернатор Алексей Текслер заявил, в регионе могут появиться зоны, свободные от COVID-19. Такой статус получат муниципалитеты, показывающие высокие темпы вакцинации от коронавируса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, эти заявления губернатор сделал 15 мая на заседании оперативного штаба региона.

«Мы должны посмотреть в разрезе муниципалитетов, и тем территориям, которые лучше всех будут вакцинироваться и быстрее всех, можно присвоить статус территории, свободной от ковида», — заявил Текслер. Глава региона добавил, что такие города и районы могут быть дополнительно простимулированы за счет бюджета.

По данным на 15 июня, Челябинская область занимает третье место в России по темпам использования вакцины. В проведении вакцинации задействовано свыше 60 медицинских организаций. Прививки от COVID-19 делают в поликлиниках, торговых центрах, вузах и в садовых товариществах.

На этом же заседании штаба Текслер предложил давать дополнительные выходные тем, кто сделает прививку от COVID-19. По словам губернатора, бюджетные организации уже могут обеспечить такой стимул. Текслер также обратился к бизнесу с предложением давать выходные сотрудникам, прошедшим вакцинацию.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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