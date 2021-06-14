Текслер присвоит новый статус челябинским городам и районам

Территории с высокими темпами вакцинации могут быть объявлены особыми зонами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Челябинский губернатор Алексей Текслер заявил, в регионе могут появиться зоны, свободные от COVID-19. Такой статус получат муниципалитеты, показывающие высокие темпы вакцинации от коронавируса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, эти заявления губернатор сделал 15 мая на заседании оперативного штаба региона.

«Мы должны посмотреть в разрезе муниципалитетов, и тем территориям, которые лучше всех будут вакцинироваться и быстрее всех, можно присвоить статус территории, свободной от ковида», — заявил Текслер. Глава региона добавил, что такие города и районы могут быть дополнительно простимулированы за счет бюджета.

По данным на 15 июня, Челябинская область занимает третье место в России по темпам использования вакцины. В проведении вакцинации задействовано свыше 60 медицинских организаций. Прививки от COVID-19 делают в поликлиниках, торговых центрах, вузах и в садовых товариществах.

На этом же заседании штаба Текслер предложил давать дополнительные выходные тем, кто сделает прививку от COVID-19. По словам губернатора, бюджетные организации уже могут обеспечить такой стимул. Текслер также обратился к бизнесу с предложением давать выходные сотрудникам, прошедшим вакцинацию.