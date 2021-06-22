Пермякам за прививку от коронавируса дадут билет в цирк

В Перми за вакцинацию у мобильного пункта у цирка дадут сертификат на представление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Каждый пермяк, кто поставит прививку от коронавируса в мобильном пункте вакцинации возле Пермского государственного цирка, сможет попасть на представление. Об этом сообщается на сайте Пермского государственного цирка.

«Поощрение вступает в силу после введения первого компонента вакцины», — сообщается на сайте. Всем прошедшим вакцинацию здесь обещают сертификат на посещение циркового представления. В минздраве Пермского края в телефонном разговоре корреспонденту URA.RU сказали, что за точной информацией следует обратиться к руководству цирка. На момент публикации новости в Пермском цирке на звонки URA.RU не ответили.

Ранее министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень заявила в Instagram, что в регионе началась третья волна коронавируса. Министр объяснила рост заражений большим количеством массовых мероприятий и отказом от ношения масок.