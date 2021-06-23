Пользователи Сети не поняли высказываний немецких политиков о новой войне с Россией Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В социальных сетях не перестают обсуждать заявление депутата бундестага Севим Дагделен о подготовке Германии к войне с Россией. Большинство приняло это за провокацию или шутку, потому что никакими официальными документами это заявление не подкреплено.

Глава Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ Томас Хальденванг обвинил Россию в значительной активизации разведдеятельности, заявив, что общий уровень напряженности в отношениях между странами вырос в разы. Позже депутат бундестага Севим Дагделен сделал неожиданное заявление, что Германия наращивает расходы на оборону и готовится к войне с Россией.

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Большинство пользователей восприняло заявление немецкого депутата как шутку

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