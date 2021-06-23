В соцсетях пошутили над подготовкой Германии к войне с Россией. «Танки уже выехали?»

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
Пользователи Сети не поняли высказываний немецких политиков о новой войне с Россией Фото:

В социальных сетях не перестают обсуждать заявление депутата бундестага Севим Дагделен о подготовке Германии к войне с Россией. Большинство приняло это за провокацию или шутку, потому что никакими официальными документами это заявление не подкреплено.

Глава Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ Томас Хальденванг обвинил Россию в значительной активизации разведдеятельности, заявив, что общий уровень напряженности в отношениях между странами вырос в разы. Позже депутат бундестага Севим Дагделен сделал неожиданное заявление, что Германия наращивает расходы на оборону и готовится к войне с Россией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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