В Германии испугались активности российской разведки

Уровень напряженности между странами вырос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия значительно активизировала свою разведдеятельность, а общий уровень напряженности в отношениях между странами вырос в разы. Об этом заявил глава Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ, выполняющего функции контрразведки, Томас Хальденванг.

«Уровень [напряженности между Россией и другими странами], которого мы достигли за это время, был только во времена «холодной войны», — сообщил он в интервью газете Welt am Sonntag. Халденванг также рассказал и о возросшем количестве агентов, которые пытаются «установить контакт с политическими лицами, принимающими решения». Он убежден, что методы Москвы становятся все грубее и жестче.

Ранее премьер-министр Саксонии ФРГ Михаэль Кречмер говорил о том, что Германия заинтересована в поставках газа из России, так как в будущем станет нуждаться в этом. Он также уточнил, что страна намерена быстро ввести в эксплуатацию строящийся на данный момент газопровод «Северный поток-2». Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ приняла решение в пользу «Северного потока-2», несмотря на мнения других стран. Позиция по этому вопросу у представителей ФРГ вряд ли изменится, добавляет RT.

Несколько дней назад президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении прокладки труб первой нити «Северного потока-2». После испытаний по ней пойдет первый российский газ в Европу, и случиться это может уже в августе, напоминает Деловое издание «Взгляд».