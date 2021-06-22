Депутат заявила о подготовке Германии к войне с Россией

Германия наращивает расходы на оборону Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен заявила, что Германия наращивает расходы на оборону и готовится к войне с Россией. Об этом она написала в статье для газеты nd.DerTag.

«Политика НАТО по наращиванию вооружений, эскалации по отношению к России и забвение правительством Германии истории, когда дело касается памяти о нападении на Советский Союз 80 лет назад, — это лишь две стороны одной медали», — передает ее слова сайт MK.RU.

Депутат добавила, что отношения между Германией и Россией достигли дна, и не проходит и дня без требований о введении новых санкций против Москвы. Она отметила, что вместо дипломатии, немецкое правительство берет курс на подготовку к войне с Россией и рассчитывает на беспрецедентное перевооружение, чтобы за несколько лет стать крупнейшей военной державой на континенте с расходами на оборону в размере 85 миллиардов евро, что значительно превосходит военные затраты РФ.

Ранее глава Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ, выполняющего функции контрразведки, Томас Хальденванг заявил, что Россия значительно активизировала свою разведдеятельность, а общий уровень напряженности в отношениях между странами вырос в разы. При этом премьер-министр Саксонии ФРГ Михаэль Кречмер говорил о том, что Германия заинтересована в поставках газа из России, так как в будущем станет нуждаться в этом. Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ приняла решение в пользу «Северного потока-2», несмотря на мнения других стран. Позиция по этому вопросу у представителей ФРГ вряд ли изменится, добавляет RT.