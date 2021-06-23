23 июня 2021
22 июня 2021

Глава Сургута меняет решения прежней команды мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое аппаратное совещание Филатова. Сургут, филатов андрей
Глава Сургута Андрей Филатов решил изменить подход к размещению наружной рекламы Фото:

Глава Сургута Андрей Филатов решил пересмотреть решение прежней команды администрации о размещении наружной рекламы в городе. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Поводом для публикации стали многочисленные жалобы сургутян на установку на улицах города новых рекламных конструкций. Филатов ответил, что решение о появлении 451 подобного объекта было принято еще до его вступления в должность. «Понимая запрос от сургутян, мы сегодня предметно работаем с операторами рынка по актуализации сетки размещения и уже подходим к решению по существенному уменьшению количества устанавливаемых конструкций», — заявил Филатов.

При этом он отметил, что впервые за многие годы в местный бюджет начали поступать первые доходы от аренды земли под рекламные баннеры. В общей сложности, речь будет идти о 130 миллионах рублей. «Это дополнительные возможности для реализации проектов по благоустройству, ремонтам, озеленению и так далее», — добавил глава Сургута.

Ранее URA.RU сообщало, что у мэра Сургута появился аккаунт в Instagram. После этого горожане сразу завалили его многочисленными жалобами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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