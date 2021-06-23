23 июня 2021
22 июня 2021

Глава Сургута рассказал, когда уволит подчиненных

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Филатовым. Сургут, филатов андрей
Андрей Филатов считает, что его команда практически сформирована Фото:

Мэр Сургута Андрей Филатов готов уволить любого из своих заместителей или других подчиненных, когда станет понятно, что чиновник чего-то не знает в своей работе и не хочет учиться. Такое заявление Филатов сделал, отвечая на вопрос журналиста URA.RU на пресс-конференции, собранной по поводу ста дней, которые он находится в должности мэра города.

«Если человек не знает, как сделать и не хочет учиться, то ему точно не с нами. Или если человек не хочет делать. Вот два критерия, которые как индикаторы определяют дальнейшую нашу совместную работу», — сказал Филатов, однако фамилии претендентов на увольнение не назвал.

При этом Филатов добавил, что его команда уже практически сформирована, но изменения возможны. А его подчиненные осведомлены о требованиях, которые перед ними стоят, отметил чиновник.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Филатов решил пересмотреть решение прежней команды администрации о размещении наружной рекламы в городе. Он отметил, что мэрия уже подошла к тому, чтобы существенно уменьшить количество устанавливаемых рекламных конструкций.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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