Глава Сургута рассказал, когда уволит подчиненных

Андрей Филатов считает, что его команда практически сформирована Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэр Сургута Андрей Филатов готов уволить любого из своих заместителей или других подчиненных, когда станет понятно, что чиновник чего-то не знает в своей работе и не хочет учиться. Такое заявление Филатов сделал, отвечая на вопрос журналиста URA.RU на пресс-конференции, собранной по поводу ста дней, которые он находится в должности мэра города.

«Если человек не знает, как сделать и не хочет учиться, то ему точно не с нами. Или если человек не хочет делать. Вот два критерия, которые как индикаторы определяют дальнейшую нашу совместную работу», — сказал Филатов, однако фамилии претендентов на увольнение не назвал.

При этом Филатов добавил, что его команда уже практически сформирована, но изменения возможны. А его подчиненные осведомлены о требованиях, которые перед ними стоят, отметил чиновник.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Филатов решил пересмотреть решение прежней команды администрации о размещении наружной рекламы в городе. Он отметил, что мэрия уже подошла к тому, чтобы существенно уменьшить количество устанавливаемых рекламных конструкций.