Прокуратура требует отправить в колонию челябинского депутата

Процесс по делу Алеси Субботиной проходит в Калининском райсуде Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура запросила четыре года лишения свободы в колонии строгого режима для депутата Калининского райсовета Челябинска Алеси Субботиной. Об этом Субботина написала на своей странице в Facebook. Депутат обвиняется по ч.4, ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«От услышанного в шоке. Прокурор запросила 4 года общего. Только сегодня пришла в чувства. Прокуратура просит признать виновной за мошенничество по ст. 159, ч.4. Абсолютно не согласна», — пишет депутат. По версии следствия, в 2011—2015 годах Субботина, будучи риелтором, путем обмана и злоупотребления доверием незаконно получила права собственности на квартиру и долю в квартире. Ущерб оценивается в 2,5 млн рублей.

По словам Субботиной, с потерпевшим Р. и его женой была договоренность по сделке. «Переоформим его квартиру на меня, на время взятия займа. Все мы были согласны. Затем с согласия Р. квартира была продана, правда он с женой не поделился. С Р. расстались без претензий, всех всё устраивало. Пока я не стала депутатом, 5 лет тишина была», — пишет Субботина. По ее мнению уголовное преследование связано с тем, что она «негодный власти депутат».

Субботина избралась в райсовет как самовыдвиженец в 2014 году. Ее задержали 10 марта и отправили в СИЗО на два месяца. На стадии апелляции меру пресечения с взятия по стражу заменили на домашний арест, а затем депутата выпустили под подписку о невыезде. Позиция прокуратуры была озвучена в Калининском райсуде, где слушается дело, в ходе прений сторон. Следующее заседание состоится 12 июля.