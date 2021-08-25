25 августа 2021

В Челябинской области запретили выбирать экстремистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание челябинского облизбиркома в новом составе. Челябинск, брагин анатолий
Вице-спикер Анатолий Брагин зачитал новые изменения в областной закон Фото:

В Челябинской области ввели запрет на участие в выборах в заксобрание региона лиц, причастных к экстремистским организациям. Соответствующий документ принят на сессии ЗСО 26 августа. С докладом об изменении в соответствующий закон выступил вице-спикер Анатолий Брагин.

«Не имеют права быть избранными граждане РФ, причастные к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям. Это решение, предусмотренным ФЗ „О противодействии экстремистской деятельности“ либо ФЗ „О противодействии терроризму“», — зачитал изменения в закон Брагин.

Вице-спикер ЗСО пояснил, что ограничение распространяется на лиц, являвшихся учредителем или участником запрещенной в РФ организации. Документ приняли сразу в трех чтениях. Областной закон приведен в соответствие с федеральным законодательством.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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