Силовики традиционно действовали жестко Фото: Анна Майорова © URA.RU

Поминки, которые силовики разогнали 24 августа в Краснолесье (район Академический), были организованы езидами. Представители этой диаспоры, родина которой на Ближнем Востоке, собрались помянуть умершего в результате ДТП соплеменника, были сочтены за бандитов, говорит собеседник URA.RU в национальной среде.

«На Краснолесье во дворе 231 дома были организованы поминки. Сначала по вызову соседей приехала полиция, потом — спецназ. Всех — и мужчин, и женщин — отвезли в ОБОП (отдел по борьбе с оргпреступностью — прим. URA.RU) и продержали до вечера, после чего отпустили», — рассказал собеседник.

Представитель езидской диаспоры заявил, что намерены жаловаться в случае повторения подобных инцидентов. «Мы считаем это произволом — без разбора задержали 70 человек», — говорит инсайдер. По его словам, прощание было с Гиви, отцом одного из организаторов поминок. Последний является спортсменом, известным в Екатеринбурге.

Силовики по разным причинам обращают пристальное внимание на представителей езидской диаспоры. Например, из-за возможных связей, часто родственных, отдельных представителей с теневыми структурами. Не исключено, что это мероприятие было признано похожим на сходку 11 августа в ресторане по улице Юмашева. Там были задержаны авторитетные бизнесмены, в числе которых спортсмен Герман Гардт, застройщик Руслан Соколов и люди из ОПГ «Визовские».

Силовики на инцидент официально не реагируют. Комментариев по факту задержания граждан нет.