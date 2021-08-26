26 августа 2021

Поминки, которые разогнали в Екатеринбурге, проводили езиды. Они намерены жаловаться

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка около ресторана EatMeet на улице Юмашева, 5. Екатеринбург
Силовики традиционно действовали жестко Фото:

Поминки, которые силовики разогнали 24 августа в Краснолесье (район Академический), были организованы езидами. Представители этой диаспоры, родина которой на Ближнем Востоке, собрались помянуть умершего в результате ДТП соплеменника, были сочтены за бандитов, говорит собеседник URA.RU в национальной среде.

«На Краснолесье во дворе 231 дома были организованы поминки. Сначала по вызову соседей приехала полиция, потом — спецназ. Всех — и мужчин, и женщин — отвезли в ОБОП (отдел по борьбе с оргпреступностью — прим. URA.RU) и продержали до вечера, после чего отпустили», — рассказал собеседник.

Представитель езидской диаспоры заявил, что намерены жаловаться в случае повторения подобных инцидентов. «Мы считаем это произволом — без разбора задержали 70 человек», — говорит инсайдер. По его словам, прощание было с Гиви, отцом одного из организаторов поминок. Последний является спортсменом, известным в Екатеринбурге.

Силовики по разным причинам обращают пристальное внимание на представителей езидской диаспоры. Например, из-за возможных связей, часто родственных, отдельных представителей с теневыми структурами. Не исключено, что это мероприятие было признано похожим на сходку 11 августа в ресторане по улице Юмашева. Там были задержаны авторитетные бизнесмены, в числе которых спортсмен Герман Гардт, застройщик Руслан Соколов и люди из ОПГ «Визовские».

Силовики на инцидент официально не реагируют. Комментариев по факту задержания граждан нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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