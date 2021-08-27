В Тюмени начался процесс над вероятным убийцей школьницы

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Избрание меры пресечения Виталию Бережному, подозреваемому в убийстве Насти Муравьевой, в Ленинском районном суде. Тюмень
В зал заседаний пустили журналистов, но буквально на несколько минут Фото:
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Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

В Ленинском районном суде Тюмени начался процесс по избранию меры пресечения Виталию Бережному, подозреваемому в убийстве 8-летней девочки. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«Процесс начался. Нас запустили в зал, но предупредили, что у журналистов есть буквально несколько минут. На всем протяжении слушания присутствовать запрещено», — сообщает корреспондент URA.RU, находящийся в зале суда.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени задержали вероятного убийцу 8-летней девочки, уроженца Сургута Виталия Бережного. Ребенок пропал в конце июня, 19 августа было найдено ее тело.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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