В Тюмени начался процесс над вероятным убийцей школьницы

В зал заседаний пустили журналистов, но буквально на несколько минут Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

В Ленинском районном суде Тюмени начался процесс по избранию меры пресечения Виталию Бережному, подозреваемому в убийстве 8-летней девочки. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«Процесс начался. Нас запустили в зал, но предупредили, что у журналистов есть буквально несколько минут. На всем протяжении слушания присутствовать запрещено», — сообщает корреспондент URA.RU, находящийся в зале суда.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени задержали вероятного убийцу 8-летней девочки, уроженца Сургута Виталия Бережного. Ребенок пропал в конце июня, 19 августа было найдено ее тело.