Пермский университет: студенты сами заинтересованы в удаленке

Аспиранты и магистранты предпочитают работать, считают в ПГНИУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Решение о дистанционном формате обучения для части студентов в Пермском классическом университете объяснили соблюдением их интересов. Такую позицию URA.RU озвучили в пресс-службе вуза.

«Магистранты, аспиранты и заочники — это, в основном, категория работающих студентов. Таким образом, мы, с одной стороны, снижаем эпидемиологическую нагрузку в университете, с другой стороны, удовлетворяем интерес студентов», — заявили агентству в вузе.

Сегодня в ПГНИУ рассказали о формате работы в новом учебном году. URA.RU писало, что большая часть студентов будет допущена в аудитории без сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов. Но на дому получать образование придется магистрантам вторых курсов, всем аспирантам и студентам-заочникам.