27 августа 2021
26 августа 2021

Пермский университет: студенты сами заинтересованы в удаленке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему дистанционного обучения. Курган , обучение, учебники, домашнее обучение, дистанционное обучение, удаленное обучение, дистант
Аспиранты и магистранты предпочитают работать, считают в ПГНИУ Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Решение о дистанционном формате обучения для части студентов в Пермском классическом университете объяснили соблюдением их интересов. Такую позицию URA.RU озвучили в пресс-службе вуза.

«Магистранты, аспиранты и заочники — это, в основном, категория работающих студентов. Таким образом, мы, с одной стороны, снижаем эпидемиологическую нагрузку в университете, с другой стороны, удовлетворяем интерес студентов», — заявили агентству в вузе.

Сегодня в ПГНИУ рассказали о формате работы в новом учебном году. URA.RU писало, что большая часть студентов будет допущена в аудитории без сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов. Но на дому получать образование придется магистрантам вторых курсов, всем аспирантам и студентам-заочникам.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...